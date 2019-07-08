Son Dakika Haberleri: Evi yanan kadına devlet eli uzandı
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Evi yanan kadına devlet eli uzandı

47 dakika önce

Adıyaman'da evi yanarak kullanılamaz hale gelen kadına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımda bulundu.

Evi yanan kadına devlet eli uzandı, System.String[]
Adıyaman'da evi yanarak kullanılamaz hale gelen kadına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımda bulundu.
Sıratut Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Uyanık'ın (66) evinin yangında kullanılamaz hale gelmesi üzerine Adıyaman Valiliği harekete geçti.
Vali Aykut Pekmez ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın yangın sonrası Uyanık'ı ziyaret etmesinin ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, evin onarımını yaparak eşya yardımında bulundu.
Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kızı ve bir torunuyla yaşadığını belirterek, "Devlet beni ortada bırakmadı. Devlet büyüklerimiz beni ziyaret etti ve kullanılamaz halde olan evimin tamiratını yaptı. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Evimin bütün eşyası yenilendi, Allah devletimizden razı olsun." şeklinde konuştu.
Uyanık'ın Sıratut Mahallesi'ndeki evi 30 Mayıs'ta yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Uyanık, söndürme çalışmaları sırasında gözyaşlarına hakim olamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:43 Kaynak: AA
Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel
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