Son Dakika Haberleri: Evi yanan nişanlı çifte eşya desteği
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Evi yanan nişanlı çifte eşya desteği

24 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düğünden önce dayayıp döşedikleri evleri yanan nişanlı çift için hayırseverlerin desteğiyle yeni eşyalar alındı.

Evi yanan nişanlı çifte eşya desteği, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düğünden önce dayayıp döşedikleri evleri yanan nişanlı çift için hayırseverlerin desteğiyle yeni eşyalar alındı.
Zorlar Mahallesinde dün meydana gelen olayda düğünlerine 3 gün kala kiraladıkları evleri yanan Nesrin-Sedat Çalbay çifti, aynı mahalleden yeni bir ev kiraladı. Evin eşyaları ise mahalle muhtarının öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle yeniden alındı.
Gelin ve damat adayı çift mahalle sakinlerinden gördükleri destek nedeniyle duygusal anlar yaşadı.
Gazetecilere açıklama yapan Sedat Çalbay, düğünlerine 3 gün kala kiraladıkları evde çıkan yangında tüm çeyiz ve eşyaların kullanılamaz hale geldiğini anlattı.
Mahalle muhtarının öncülüğünde, çalıştığı iş yerinin sahibi, mahalle sakinleri ve hayırseverlerin desteğiyle kiraladıkları yeni evdeki bütün ihtiyaçlarının alındığını belirten Çalbay, destek olanlara teşekkür etti.
Çalbay, şöyle konuştu:
"Hala duyarlı insanlarımız varmış. Nişanlımın babası, benim ise annem yok. Bütün birikimimiz gitmişti. 'Nasıl yapacağız' diye düşünüyorduk. Evimizin yandığından haberdar olan birçok kişi Türkiye'nin değişik yerlerinden bize ulaştı. Herkes elinden gelen desteği yaptı. Ummadığımız yerlerden yardımlar geldi. Şimdi çok büyük bir aile olduk. Hayallerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."
Seydikemer ilçesinde dün meydana gelen olayda, 18 Ağustos'ta düğün yapmayı planlayan Nesrin-Sedat Çalbay çiftinin oturacağı kiralık dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, ev kullanılamaz hale gelmişti.
Seydikemer, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'dan İzmir'e gelen Svitlana otel odasında tecavüze uğradı
Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:24:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evi yanan nişanlı çifte eşya desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]