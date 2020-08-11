Evi yanan sağlık emekçisi yeni evine kavuştu - Son Dakika

Evi yanan sağlık emekçisi yeni evine kavuştu

Evi yanan sağlık emekçisi İbrahim Damar'ın evi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatıyla belediye ekipleri tarafından yenilenerek Damar ve ailesine teslim edildi.

Evi yanan sağlık emekçisi yeni evine kavuştu, System.String[]

Evi yanan sağlık emekçisi İbrahim Damar'ın evi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatıyla belediye ekipleri tarafından yenilenerek Damar ve ailesine teslim edildi. "Evimiz saray gibi oldu" diyen Damar, kendilerine destek veren Başkan Kurt ile diğer kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nda sosyal belediyecilik örneklerini sergilemeye devam ediyor. Gerçekleştirdiği sosyal yardımlar ile Odunpazarlı hemşehrilerinin her zaman yanında olan Başkan Kurt, korona virüs salgını döneminde sağlık emekçilerine destek vermeyi sürdürüyor.

Korona virüs salgının başladığı günlerde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde görev yapan sağlık emekçisi İbrahim Damar'ın evi, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıkmıştı. Emek Mahallesi'nde bulunan ev, kısa sürede küle dönmüştü. Durumu öğrenen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin ilgili müdürlüklerine talimat vererek, Damar ve ailesine yardım edilmesini sağlamıştı. Başkan Kurt'un talimatı ile harekete geçen ekipler; Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Grubu, Odunpazarı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Fevzi Kabul, Çift Kurt Kiremit ve KYK Yapı Kimyasalları'nın da destekleri ile tadilat çalışmalarını tamamladı. Yanan evin üst katını yıkarak yeniden inşa eden Odunpazarı Belediyesi ekipleri, zarar gören alt katı da tamir etti. Yenilenen ev, ekipler tarafından İbrahim Damar ve ailesine teslim etti.

"Dayanışma içinde hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, toplum sağlığı için her dönem özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin yanında olduklarını söyledi. Damar ve ailesinin evinin onarımına destek vererek güzel bir dayanışma örneği sergileyen kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür eden Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi sosyal bir anlayışa sahip. Bu

olayda olduğu gibi, dostlarımızla beraber dayanışma içinde ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Umarım böyle kötü olaylar bir daha yaşanmaz. Çok geçmiş olsun. Sağlık emekçisi hemşehrim ve ailesinin evlerinde mutluluk ve sağlıkla yaşamasını diliyorum" dedi.

"Hepsinden Allah bin kat razı olsun"

Kendilerine verdiği destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, diğer kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür eden İbrahim Damar, "Evimiz saray gibi oldu. Hepsinden Allah bin kat razı olsun. Evin ikinci katı, çatı komple yanmıştı, ikinci kat komple yıkıldı. Sıfırdan duvar örüldü. Evin düzeni değişti. Odalar, mutfak değişti" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Evi yanan sağlık emekçisi yeni evine kavuştu - Son Dakika
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