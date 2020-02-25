Evi yanan stajyer avukata Konyaaltı Belediyesi yardım eli uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evi yanan stajyer avukata Konyaaltı Belediyesi yardım eli uzattı - Son Dakika

Evi yanan stajyer avukata Konyaaltı Belediyesi yardım eli uzattı

6 saat önce

Konyaaaltı Belediyesi, Altınkum mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen Şeyma Barışkan'a yardım eli uzattı.

Evi yanan stajyer avukata Konyaaltı Belediyesi yardım eli uzattı, System.String[]

Konyaaaltı Belediyesi, Altınkum mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen Şeyma Barışkan'a yardım eli uzattı.


15 Şubat Cumartesi günü elektrik kontağından çıkan yangında evi tamamen kullanılamaz hale gelen Şeyma Barışkan, sesini sosyal medyadan duyurdu. Altınkum Mahallesi 453 Sokakta ikamet ettiğini ve stajyer avukat olduğunu dile getiren Şeyma Barışkan, olayın yaşandığı ertesi günü Konyaaltı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yardım talep ettiğini ve kendisine çok hızlı bir şekilde geri dönüş sağlandığını bildirdi.


Antalya'da kimsesinin olmadığını ifade eden Şeyma Barışkan, olayın ardından çaresizliği en yoğun şekilde hissettiğini söyledi. Barışkan "Ben avukatlık stajımı tamamlamak için Antalya'da yaşıyorum. Altınkum mahallesinde ikamet ediyorum. Bu evde kiracıyım. Olay gecesi, yani 15 Şubat Cumartesi günü evde değildim. Komşumuzun 'evinde yangın çıktı, acil gel' demesiyle apar topar eve geldim. Zaten ben geldiğimde evde hemen hemen her şey yanmıştı. Çaresizdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Aklıma Konyaaltı Belediyesinden yardım istemek geldi. ve sosyal medya hesaplarından belediyeye ulaştım. Hiç beklemediğim bir hızla bana geri dönüş yapıldı. Gerekli yardımı yapacaklarını söylemişlerdi. ve beni o gece çok güzel bir öğrenci yurduna yerleştirdiler. Bugün ise evimde belediye ekipleri temizlik yapıyor. Her şeye rağmen mutluyum" dedi.


Öğrenci yurdunda misafir edildi


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaşadığı son derece üzücü olayın ardından sosyal medya hesaplarımızdan yardım talep eden Şeyma Barışkan'a gerekli yardımı yaptıklarını söyledi. İlk olarak Konyaaltı Belediyesi Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdunda misafir ettikleri Şeyma Barışkan'ın barınma sorununu çözdüklerini belirten Semih Esen, bu günde yangın nedeniyle tamamen küle dönen evde temizlik çalışması başlattıklarını kaydetti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Altınkum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi
Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 10'a yükseldi Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 21:55:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evi yanan stajyer avukata Konyaaltı Belediyesi yardım eli uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]