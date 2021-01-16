Evi yanan vatandaş yardım bekliyor - Son Dakika

Kurtalan ilçesinde evi yanan 34 yaşındaki Faysal Minaz, hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Kurtalan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 711 Sokakta Faysal Minaz'ın 13 Ocak'ta çıkan yangın sonucu evi kullanılmaz hale geldi.

Minaz, komşuların haber vermesi üzerine gelen Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğünü söyledi.

Tüm eşyalarının yandığını, evinin oturulamaz hale geldiğini kaydeden Minaz, babasına ait evine yerleştiğini belirtti.

Minaz, "4 nüfuslu ailemle zorunlu olarak babamın evine yerleştik. Asgari ücretle bir mobilya üretim tesisinde çalışıyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.