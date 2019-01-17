Evi Yanan Vatandaşa Algem'den Destek

Altıeylül Belediyesi, Sütlüce mahallesinde yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaşın yardımına koştu.

Altıeylül Belediyesi, Sütlüce mahallesinde yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaşın yardımına koştu. Başkan Avcı evi yanan vatandaşı ziyaret ederek, destek sözü verdi.



Altıeylül ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesinde bir evde çıkan yangın sonucunda ev ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. Durumu öğrenen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı evde yaşayan aileyi ziyaret ederek vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmadı.



Sütlüce mahallesinde sabaha karşı elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında evde kiracı oldukları öğrenilen dört kişilik Demirtaş ailesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev ve eşyalar kullanılmaz hale geldi.



Yangını haber alan Başkan Avcı, baba evine sığınan Demirtaş ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Avcı ayrıca, Sütlüce Mahallesinde bulunan yanan evi yerinde inceleyerek ihtiyaç ve talepleri tespit etti.



Avcı konu ile ilgili olarak şunları söyledi. "Ailemize öncellikle çok geçmiş olsun diyorum. Yangın daha büyük bir felaketle sonuçlanmadığı için, can kaybı olmadan atlatıldığı için içimiz rahat. Ailemiz Altıeylül Gelişim Merkezimiz ALGEM'e durumu bildirip yardım talebinde bulunmuş. ALGEM saha ekiplerimiz ivedilikle ailemizin yardımına koştu. Anne, baba ve ilkokul çağında iki çocuğumuzun öncelikle kıyafet ve erzak malzemesi gibi sosyal market ihtiyaçları giderildi. Şu anda baba ocağına sığınan ailemize yalnız olmadıklarını belirtmek istiyorum. Yanan eşyalar ekiplerimiz tarafından tahliye edilip, temizlik işlerimiz marifetiyle de evin kaba temizliğini gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızın dar zamanlarında, zor günlerinde yanında olmak bizim önceliğimiz. Sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği biliyorsunuz bizim olmazsa olmazımız. Altıeylül Belediyesi olarak bu konuda çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti

Kadıköy'de Korkutan Yangın! Kadınların Çığlıkları Kulakları Sağır Etti