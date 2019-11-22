Son Dakika Haberleri: Evi yanan vatandaşa yardım eli uzatıldı
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Evi yanan vatandaşa yardım eli uzatıldı

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 22 Nisan 2019 tarihinde evde çıkan yangın sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Erdal Özkaya'ya yeniden evini inşa edebilmesi için ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar destek çıktı.

Evi yanan vatandaşa yardım eli uzatıldı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 22 Nisan 2019 tarihinde evde çıkan yangın sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Erdal Özkaya'ya yeniden evini inşa edebilmesi için ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar destek çıktı.


İlçeye bağlı Yazıcı köyünde 22 Nisan 2019 tarihinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası inşaat işiyle uğraşan Erdal Özkaya, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteği ile evini inşa etti.


Erdal Özkaya, evin inşa edilmesi için maddi ve manevi destek veren başta Türkeli Genç İş Adamları Derneği Başkanı Gökhan Göksu başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarına ve Türkeli halkına teşekkür etti.


Arama çalışmaları sona erdi


Bu arada, evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Erdal Özkaya'nın eşi Gülten Özkaya, 4 yaşındaki oğlu Ramazan ve 98 yaşındaki anneannesi Hanife Özcan'ın cenazesinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme devam ediyor.


Erdal Özkaya, eşi Gülten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya için evin bahçesine mezarlık yaptırdı. Özkaya, İstanbul Adli Tıp Kurumundan cenazelerle ilgili haberi bekliyor. - SİNOP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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