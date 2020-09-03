Evi yanan yaşlı çift yardım bekliyor - Son Dakika

Evi yanan yaşlı çift yardım bekliyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında evleri küle dönünce akrabalarında kalan Işık ailesi, yardım bekliyor.

Evi yanan yaşlı çift yardım bekliyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında evleri küle dönünce akrabalarında kalan Işık ailesi, yardım bekliyor.

Hopurlu Mahallesi İbrecik obasında elektrik kablosundan kaynaklanan yangında evleri kül olan 70 yaşındaki Abdullah ve 66 yaşındaki Hatice Işık çifti yanan evlerinin enkazından kalan eşyalarını topladı. Eşyaları ve evleri tamamen küle dönen aile kalacak yerleri olmadığı ve herhangi bir gelirleri olmadığı için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Yangın sırasında evde olmadığını ve eşinin de yangından son anda kurtulduğunu anlatan Abdullah Işık, "Yangından sonra evsiz kaldık ve akrabalarımızın evine sığındık. Tüm eşyalarımız yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Allah kimsenin başına vermesin. Dağa gitmiştim. Evde eşim vardı. Allah onu bizlere bağışladı. Çok şükür ona bir şey olmadı. Evi yanar gördüğümde eşimi evin içinde sandım. Çok şükür ki kaçıp kurtulmuş. Ne olur sesimizi duysunlar. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Yangın sırasında çantasını almak için ateşin üzerine yürüdüğünü ancak çantasını alamadığını söyleyen Hatice Işık ise, "Bize yardım etsinler hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

Evsiz oldukları için kalacak yerlerinin olmadığını söyleyen Işık, "Bahçeden getirdiğim biberleri doğramak için mutfaktaydım. Daha sonra ses gelmeye başladı ve dışarıya koştum. Baktığımda ev yanmaya başlamıştı ve ben canımı zor kurtardım. Komşular geldi yardıma. Daha sonra itfaiye geldi söndürdü ama evin her yeri yandı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bize yardım eli uzatsınlar" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Hatice Işık, Türkoğlu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Evi yanan yaşlı çift yardım bekliyor - Son Dakika

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