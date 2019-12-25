Evi yanan yaşlı kadın çadırda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Evi yanan yaşlı kadın çadırda yaşam mücadelesi veriyor

6 saat önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evi yanan yaşlı kadın kızı ve torunuyla birlikte yaklaşan kış aylarına rağmen üzeri naylon kaplı çadır içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Evi yanan yaşlı kadın çadırda yaşam mücadelesi veriyor, System.String[]

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evi yanan yaşlı kadın kızı ve torunuyla birlikte yaklaşan kış aylarına rağmen üzeri naylon kaplı çadır içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.


15 gün önce elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda tek katlı evi tamamen yanan ve kullanılamaz hale gelen 67 yaşındaki Pakize Çödel, ahırın yanına yaptığı naylon kaplı çadır içerisinde kızı ve torunu ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. 4 yıl önce damadının hayatını kaybetmesi sonucu kızı ve torunu ile birlikte yaşayan Pakize Çödel, 27 yıl önce ölen eşinden aldığı bin 200 lira aylık ve ahırda bulunan 2 ineği ile geçimlerini sağlıyor.


Çödel, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Evim yandı. Komşularımdan yardım istedim sesimi duyan geldi ama hiçbir şey kurtaramadık. Her şey yandı kül oldu. Yanımda bir kızım ve torunum var. Onlarla birlikte yaşıyorum. Evim yandıktan sonra komşulara gidip geliyordum, buraya kulübe yaptık onda kalıyorum. Zor şartlardayız. Nefes darlığım var, raporlu ilaçlarım var. Çocuklarımın ikisi İstanbul'da yaşıyor ancak maddi durumları iyi değil. Yetkililerden yardım istiyorum. Bana bir el uzatsınlar. Çok zor durumdayım" dedi.


Yörükler Mahallesi Muhtarı Yüksel Karabela ise "Yaklaşık 15 gün önce bir yangına maruz kaldı. Evinden hiçbir şey alamadı. Kaymakamlık ve belediyeler nezdinde yardım talebinde bulunduk. Kaymakamlıkta toplantıda müdüre hanım tarafından, sosyal güvence olarak bin 200 lira gibi bir maaş aldığını bu nedenle bir şey yapılamayacağı söylendi. Bu kadıncağızın mağduriyetini biz biliyoruz. Biz de mahalle halkıyla birlikte bu mağduriyetin giderilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - SAMSUN

19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
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