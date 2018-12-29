Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Yaşlı Kadın Yardım Bekliyor

Evi Yanan Yaşlı Kadın Yardım Bekliyor

1 saat önce

İzmir Bayraklı'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluşurken, yangın korkuya neden oldu. Evi yanan yaşlı kadın ise yetkili ve hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi

Evi Yanan Yaşlı Kadın Yardım Bekliyor, System.String[]

İzmir Bayraklı'da dün (27 Aralık 2018) gün 3 katlı bir binanın 2. katından yangın çıktı. Yangın sonucu evde maddi hasar oluşurken, ölen veya yaralanan olmadı.

Dün akşam saatlerinde Bayraklı Adalet Mahallesi 1594/20 sokak no:3'te ikamet eden Melek Boz'un evinde yangın çıktı. Sobadan çıkan kıvılcımın sebep olduğu yangın, önce Ayşe Boz'un komşuları ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın evin içerisinde bulunan eşyalarsa kullanılamaz hale geldi.

"YETKİLİLER VE HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYORUM"

Yangın ile ilgili polis ve itfaiye tarafından inceleme başlatılırken evi yanan Melek Boz, yetkili ve hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

Evde tek başına kaldığını ve sadece yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalıştığını belirten Boz, bir komşusuna Kur'an okumak için evden çıktığını söyleyerek, "Benim birçok hastalığım var, yaşlıyım. 3 çocuğum var ama beni ne arıyorlar ne de soruyorlar. Tek başıma yaşam mücadelesi veriyorum. Aylık sadece 600 TL gelirim var. Kirada oturuyorum. Kur'an okuması için komşuma gitmiştim. Eve gelip kapıyı açmamla birlikte dumanlar çıktı. Evimin yandığını gördüm. Bağırarak komşularımdan yardım istedim, sağ olsunlar komşularım ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyenin gelmesi ile alevler söndürüldü. Evimin birçok yerinde maddi hasar var. Evde oturmam mümkün değil. Sağ olsun komşularım bana evini açtı" ifadelerini kulandı.

Sadece yaşlılık maaşı aldığını belirten Boz, "Ben bu evde tek başıma kalıyorum, zar zor geçiniyorum. Yangın masraflarını tek başıma karşılayamam. Yangında eşyalarım yandı. Evim kullanılmaz hale geldi. Evin tüm boyası da mahvoldu. Evde kalınması mümkün değil. Sağ olsun komşularım bana evlerini açtı. Bu yüzden yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Şu soğuk kış günlerinde evini kaybeden Melek Boz'a yardım etmek isteyen hayırseverler 0 538 255 68 53'ten, ya da 0 232 346 17 00 no'lu Bayraklı Adalet Mahallesi Muhtarlığı'ndan bilgi alabilirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:54 Kaynak: Bültenler

Adalet Mahallesi, İzmir, Bayraklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi Müdürünün "Burada Savcı da Kral da Benim" Sözüne Soruşturma Açıldı Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek

Son Dakika! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 50 bin 300 Dosyayı Karara Bağladı Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 10:14:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evi Yanan Yaşlı Kadın Yardım Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]