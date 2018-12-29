Evi Yanan Yaşlı Kadın Yardım Bekliyor

İzmir Bayraklı'da dün (27 Aralık 2018) gün 3 katlı bir binanın 2. katından yangın çıktı. Yangın sonucu evde maddi hasar oluşurken, ölen veya yaralanan olmadı.

Dün akşam saatlerinde Bayraklı Adalet Mahallesi 1594/20 sokak no:3'te ikamet eden Melek Boz'un evinde yangın çıktı. Sobadan çıkan kıvılcımın sebep olduğu yangın, önce Ayşe Boz'un komşuları ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın evin içerisinde bulunan eşyalarsa kullanılamaz hale geldi.

"YETKİLİLER VE HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYORUM"

Yangın ile ilgili polis ve itfaiye tarafından inceleme başlatılırken evi yanan Melek Boz, yetkili ve hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

Evde tek başına kaldığını ve sadece yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalıştığını belirten Boz, bir komşusuna Kur'an okumak için evden çıktığını söyleyerek, "Benim birçok hastalığım var, yaşlıyım. 3 çocuğum var ama beni ne arıyorlar ne de soruyorlar. Tek başıma yaşam mücadelesi veriyorum. Aylık sadece 600 TL gelirim var. Kirada oturuyorum. Kur'an okuması için komşuma gitmiştim. Eve gelip kapıyı açmamla birlikte dumanlar çıktı. Evimin yandığını gördüm. Bağırarak komşularımdan yardım istedim, sağ olsunlar komşularım ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyenin gelmesi ile alevler söndürüldü. Evimin birçok yerinde maddi hasar var. Evde oturmam mümkün değil. Sağ olsun komşularım bana evini açtı" ifadelerini kulandı.

Sadece yaşlılık maaşı aldığını belirten Boz, "Ben bu evde tek başıma kalıyorum, zar zor geçiniyorum. Yangın masraflarını tek başıma karşılayamam. Yangında eşyalarım yandı. Evim kullanılmaz hale geldi. Evin tüm boyası da mahvoldu. Evde kalınması mümkün değil. Sağ olsun komşularım bana evlerini açtı. Bu yüzden yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Şu soğuk kış günlerinde evini kaybeden Melek Boz'a yardım etmek isteyen hayırseverler 0 538 255 68 53'ten, ya da 0 232 346 17 00 no'lu Bayraklı Adalet Mahallesi Muhtarlığı'ndan bilgi alabilirler.