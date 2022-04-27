Evi yanan yaşlı kadına eşya desteği - Son Dakika
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Evi yanan yaşlı kadına eşya desteği

27.04.2022 14:27
Evi yanan yaşlı kadına eşya desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Kırkağaç ilçesinde yaşayan Mevliye İnan'a buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve 2 çekyattan oluşan eşya yardımında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Kırkağaç ilçesinde yaşayan Mevliye İnan'a buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve 2 çekyattan oluşan eşya yardımında bulundu. Sağlanan yardım nedeniyle duygulanan Mevliye Teyze, Başkan Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Manisa İl genelinde rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da öne çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Güvendik Mahallesi'nde evinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Mevliye İnan'ın da yardımına koştu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kent Konseyi Şube Müdürü Kadir Evkaya, Güvendik Mahalle Muhtarı Erdem Kıvrak ile birlikte Mevliye Teyze'yi ziyaret ederek, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve 2 çekyattan oluşan eşyaları teslim etti. Sağlanan yardım nedeniyle duygulanan Mevliye Teyze, Başkan Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Kent Konseyi Şube Müdürü Kadir Evkaya, Mevliye Teyze'ye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini de iletti. - MANİSA

Evi yanan yaşlı kadına eşya desteği
Evi yanan yaşlı kadına eşya desteği
Evi yanan yaşlı kadına eşya desteği
Evi yanan yaşlı kadına eşya desteği

YORUMLAR
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Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler ALAŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI ALAŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evi yanan yaşlı kadına eşya desteği - Son Dakika


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