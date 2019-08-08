Son Dakika Haberleri: Evi yanan yaşlı kadına yardım eli
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Evi yanan yaşlı kadına yardım eli

8 dakika önce

Evinin yanması sonucu 2 ay boyunca Kızılay'ın verdiği çadırda yaşayan 65 yaşındaki Fatma Çalışkan'a yardım eli uzandı.

Evi yanan yaşlı kadına yardım eli, System.String[]
Evinin yanması sonucu 2 ay boyunca Kızılay'ın verdiği çadırda yaşayan 65 yaşındaki Fatma Çalışkan'a yardım eli uzandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Karamustafalı Mahallesi'ndeki evinde çıkan yangın sonucu evsiz kalan ve Kızılay tarafından verilen çadırda yaşamını sürdüren Fatma Çalışkan, kısa süre sonra yeni evine kavuşacak. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından konunun haber yapılması üzerine yaşlı kadına, Çarşamba Belediyesi ve AFAD tarafından nakdi yardım yapıldı.

Haberin sosyal medyada büyük yankı uyandırması üzerine şarkıcı Haluk Levent'in öncülüğü yaptığı Ahbap Derneği de devreye girdi. Ahbap, evi kül olan Fatma Çalışkana prefabrik bir ev yapma kararı aldı.

Çarşamba Belediyesi tarafından getirilen kepçeyle, küle dönmüş ev tamamıyla yıkılarak yeni yapılacak evin hazırlıklarına başlandı. Evsiz kalmanın çok zor olduğu belirten Fatma Çalışkan, "Yetkililer ve komşularım asla beni yalnız bırakmadılar. Sürekli bir ihtiyacım olduğunda yardım ettiler. Şimdi ise yeni evime kavuşacağım için çok mutluyum" dedi. - SAMSUN
Kızılay, Samsun, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:06 Kaynak: İHA
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