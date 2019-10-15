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Evi yanarken, gözyaşlarıyla izledi

55 dakika önce

ADANA'nın Feke ilçesinde, Ali Yeğen'e (70) ait tek katlı evde, yangın çıktı.

Evi yanarken, gözyaşlarıyla izledi, System.String[]

ADANA'nın Feke ilçesinde, Ali Yeğen'e (70) ait tek katlı evde, yangın çıktı. Yangın sırasında evde olmayan Yeğen, komşularının çağırmasıyla gelip, alevleri gözyaşlarıyla izledi.

Feke'ye bağlı Kaleyüzü Mahallesi Çoruğuşağı mevkisinde, Ali Yeğen'e ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri, alevlere müdahale ederken, haber verilmesiyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Feke Orman İşletmesi ekibi, arazözlerle bölgeye sevk edildi. Yangın sırasında evde olmayan Yeğen, komşularının ihbarıyla olay yerine geldi. Ali Yeğen, evini saran alevleri gözyaşlarıyla izledi. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


İtfaiye, Feke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:26 Kaynak: DHA
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