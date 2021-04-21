Evi yanarken, üzüntüyle izledi - Son Dakika

Evi yanarken, üzüntüyle izledi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Nursel Çetin'e ait evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Nursel Çetin'e ait evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Çetin, evinden alevlerin yükseldiği anları üzüntüyle izledi. Göl Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan, Nursel Çetin'e ait 2 katlı evin alt katında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kur'an okurken, yangını fark edip, hemen evden çıkan Çetin, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, söndürdü. Evinden alevlerin yükseldiği anları üzüntüyle izleyen Nursel Çetin'e komşuları destek oldu. Evin hasar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



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