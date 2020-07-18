Evi yıkılan aile çıkma kapılardan kurdukları barakada yaşıyor - Son Dakika

Evi yıkılan aile çıkma kapılardan kurdukları barakada yaşıyor

Karabük'te, evlerinin çatısı yıkılan 4 kişilik Uçar ailesi bir aydır barakada yaşıyor.

Karabük'te, evlerinin çatısı yıkılan 4 kişilik Uçar ailesi bir aydır barakada yaşıyor.

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Yeni Mahalle'de Dağıstan Uçar ve ailesinin oturduğu tek katlı evin çatısı yıkıldı. Ev içerisinde durulmayacak bir hal alırken, aile evin bahçesine kapılardan başları sokacakları bir baraka yaptı.


Bir aydır etrafını kapı ve tahtalarla çevirerek üzerine branda çektikleri derme çatma bir barakada yaşayan aile Karabük Valiliğine giderek evlerinin yapılmasını istedi. İstekleri kabul olmayan aile yardımseverlerden evlerinin yapılması için destek bekliyor.


İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Mürvet Uçar, eşinin cezası nedeniyle cezaevine girdiğini söyledi.


Evin bakımsızlık nedeniyle bir ay önce yıkıldığını ifade eden Uçar, "Eşim de iki gün önce hapse girdi. Bir aydır bu barakada yaşıyorum, burayı da eşim yaptı. Valiliğe başvurdum, başvurumuz reddedildi. Muhtara söyledim, ilgileneceğini söyledi" dedi.


Songül Uçar da evin yıkıldığı sırada kendisinin evde olduğunu belirtti.


Bir aydır barakada yaşadıklarını anlatan Uçar, "Valiliğe gittim, dilekçe verdim, resimleri gönderdim. Sadece fotoğraf çekip gittiler. Babam ve annem çalışmıyor. Kız kardeşimle ben bakıyordum, şuan bende çalışmıyorum, üniversiteye hazırlanıyorum. İki senedir bunun için dilekçe veriyorum, hiçbir şekilde geri dönüş yapılmıyor. Annem barakada yatıyor, ben de sağlam oda var orada yatıyorum. Ama tabi ki korkum da var. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ağabeyim ve ablam evlenip gittiler, şuan babam annem ve iki kız kardeşim yaşıyoruz. Bu evin yapılmasını istiyoruz. Bir yuvamız, bir odamız olsun o bize yeter" diye konuştu. - KARABÜK

Yeni Mahalle, Dağıstan, Karabük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Evi yıkılan aile çıkma kapılardan kurdukları barakada yaşıyor - Son Dakika
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