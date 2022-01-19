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Evi yıkılan depremzedeye "erken ödeme tazminatı" kesen banka haksız bulundu - Son Dakika

Evi yıkılan depremzedeye "erken ödeme tazminatı" kesen banka haksız bulundu

19.01.2022 13:30
Evi yıkılan depremzedeye "erken ödeme tazminatı" kesen banka haksız bulundu

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde krediyle aldığı evi yıkılan depremzede, kalan ödemelerine karşılık özel bir banka tarafından DASK tazminatının büyük bölümüne el konulmasının ardından krediyi erken kapattığı gerekçesiyle tazminat da alınmasını tüketici hakem heyetine taşıdı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde krediyle aldığı evi yıkılan depremzede, kalan ödemelerine karşılık özel bir banka tarafından DASK tazminatının büyük bölümüne el konulmasının ardından krediyi erken kapattığı gerekçesiyle tazminat da alınmasını tüketici hakem heyetine taşıdı. Heyet, depremzede lehine karar verdi.

Hüseyin Karakoç'un 2016'da özel bir bankadan kullandığı konut kredisiyle satın aldığı evin bulunduğu apartman, İzmir'deki depremde yıkıldı. Deprem esnasında evde olmayan Karakoç, yaşanan afet sonrası konut kredisi işlemleri için bankayla görüştü.

Bankanın rehinli alacaklı haklarını gerekçe göstererek Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) alacağı ödemeye el koyacağını bildirmesiyle üzüntü yaşayan Karakoç'un itirazları sonuçsuz kaldı.

124 bin 600 lira olan DASK ödemesinin 90 bin lirasına kredi bedeli olarak el koyan banka, vergi ve faiz gibi kesintilerin ardından Karakoç'a 22 bin lira ödeme yaptı.

İşlemler sırasında bankanın kredi erken kapatıldığı gerekçesiyle yüzde 2 "kredi erken ödeme tazminatı" kestiğini gören Karakoç, konuyu tüketici hakem heyetine taşıdı.

Banka kesilen bedeli iade etti

Bayraklı İlçe Tüketici Hakem Heyeti, "Erken kapama, tüketicinin iradesi sonucu gerçekleşmeyip mücbir sebep tahtında fiili bir zorunluluk içerdiğinden, kaldı ki tüketicinin başkaca bir çözüm üretebilme imkanı bulunmadığından başvurunun kabulü ile yasal faiziyle tüketiciye iade edilmesine" karar verdi.

Banka, kestiği bedeli, Karakoç'a iade etti.

Hüseyin Karakoç, AA muhabirine, banka yetkililerine "kredisini kendi iradesiyle kapatmadığını, kapatmaya zorlandığını" söylediğini ancak söz dinletemediğini söyledi.

Aynı sorunu yaşayan başka depremzedeler de bulunduğunu, tazminat kesilmesine karşı dikkatli olunması için çaba gösterdiğini dile getiren Karakoç, "Herkes hakları konusunda bilgili değil. Bilgili olmadıkları için de neyi alabilecekleri neyi alamayacaklarını dahi bilmiyorlar. Bu kararın benzer durumdaki diğer deprem mağdurlarının içini rahatlatacağına inanıyorum." dedi.

Karakoç'un avukatı Uğur Erdoğan ise bankanın depremde evini kaybetmiş ancak kredisini düzenli ödeyen müşterisine karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

"Bankanın belli bir noktaya kadar haklarını kullanmasını da anlayışla karşılıyoruz ama müşterisinin yanında olmak yerine karşısında olmayı tercih etti." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böyle bir mücbir sebep söz konusuyken DASK'a el koydu. Üstüne bir de sanki krediyi erken kapatan müvekkilmiş gibi erken ödeme tazminatını kesmeye çalışması, bardağı taşıran son damla oldu. Hakem heyetine başvuru yaparken hukuka aykırılığıyla birlikte bu durumun esasen vicdana da aykırı olduğunu belirttik. Hakem heyeti taleplerimizin tamamını tereddütsüzce kabul etti."

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Kredi, İzmir, Banka, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Evi yıkılan depremzedeye "erken ödeme tazminatı" kesen banka haksız bulundu - Son Dakika
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