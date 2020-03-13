Evi yıkılın vatandaşın inşaata yaşam mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Evi yıkılın vatandaşın inşaata yaşam mücadelesi - Son Dakika

Evi yıkılın vatandaşın inşaata yaşam mücadelesi

6 saat önce

Hakkari'de meydana gelen kar yağışı ve karların erimesiyle birlikte evinin duvarları tahrip olan Koç ailesi inşatta yaşam mücadelesi veriyor.

Evi yıkılın vatandaşın inşaata yaşam mücadelesi, System.String[]

Hakkari'de meydana gelen kar yağışı ve karların erimesiyle birlikte evinin duvarları tahrip olan Koç ailesi inşatta yaşam mücadelesi veriyor.


Hakkari Gopsi TOKİ mevkiinde ikamet eden 8 nüfuslu Nedim Koç isimli vatandaşın evi kar yağışı ve akabinde karların erimesiyle birlikte duvarlarında çatlamalar meydana geldi. Evin çökme tehlikesine karşı evlerini boşaltıp yakınlarındaki bir inşaata yerleşen Koç ailesi burada zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Durumu öğrenen Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekibi hemen harekete geçti. Ekipler Koç ailesinin evinde incelemelerde bulunarak valiliğin aileye ilk etapta bir miktar nakdi para yardımında bulundu. Koç ailesi ise, valilikten 2 bin 500 TL nakit desteği aldıklarını belirterek, evlerinin inşası ve evin giderleri için yetersiz olduğunu, hayırsever vatandaşların desteğini beklediklerini belirttiler.


Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkan Recep bozkurt ise, Koç ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını ve Kızılay oyarak kendilerine ayni ve nakdi yardımda bulunacaklarını söyledi - HAKKARİ

Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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