'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı - Son Dakika
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'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı

23.05.2022 14:21

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 21 tasarruf finansman şirketinin mağdurları, TMSF binası önünde eylem yaptı.

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 21 tasarruf finansman şirketinin mağdurları, TMSF binası önünde eylem yaptı.

Halk arasında "evim" adlarıyla bilinen ve faizsiz ev ve taşıt alma vaadinde bulunan 21 şirketin tasfiyesine edilmişti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), tasfiye halindeki 21 evim şirketinin mağdurları 'Evim Mağdurları Platformu' olarak Şişli'de bulunan TMSF binası önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Saat 11.00'da TMSF önünde bir araya gelen grup üyeleri açtıkları pankart ve dövizlerle yetkililerden yardım istedi. Grup, aralarından seçtikleri temsilcileri yetkililerle görüşmek için TMSF'ye gönderdi.

"ARTIK YALANDAN BIKTIK"

Bursa'dan gelen Nezaket Şimşek " Benim 80 bin liram vardı. Getirdim şirkete verdim. Ev teslim alacağım diye. Teslim günün geldiğinde sabah bir baktık şirket kapatılmış. Şirkete gittik 'devlet el koydu. Bizim suçumuz yok' dedi. Dava yok, yargı yok hiçbir şey yok. Bekle bekle, git gel. Artık yalandan bıktık. En azından bize vermeyeceğiz desinler" dedi.

"ARTIK BİZİM İÇİN NUR MESELESİ"Mağdur olduklarını söyleyen Nurcan Alpaydın "Katılım paylarının yüzde yirmisi ödenecek gerisi ödenmeyecek deniyor. Yeni sözleşmeye tabi olacaksınız deniyor. 2 Temmuz'da firmalar kapatıldı. Ben Temmuz'un yirmisinde ev teslim alacaktım. Toplamda iki firmaya üyeydim. 210 bin alacaktım. O zamanki para ile şu anki paranın değeri bir değil. Ben o 210 bin liraya dolar alsaydım belki şuan paran 500 bin olacaktı. Şimdi geri çekilmek istesek bize o paranın yüzde yirmisini verecekler. Devam etmek isteyenlere yeni sözleşmeye tabi olacaklar. Tekrardan mağdur olacaklar. İnsanların ödeme gücü yok. Ben Artvin'den geliyorum. Alacağım paranı çoğunu yollarda harcadım. Ama onur meselesi olduğu için devam ediyorum" diye konuştu.

- İstanbul
'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı
'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı
'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı
'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı
'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı
'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı
'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı
'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı
'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı
'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı
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Kaynak: DHA

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