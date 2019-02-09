Evim Türkiye Fuarı Almanya'da Kapılarını Ziyarete Açtı

- Evim Türkiye Fuarı Almanya'da kapılarını ziyarete açtıDUSSELDORF - Yurt dışında yaşayan Türklerle Türk gayrimenkul firmalarını buluşturan "Evim Türkiye Fuarı", Almanya'nın Düsseldorf şehrinde başladı.

- Evim Türkiye Fuarı Almanya'da kapılarını ziyarete açtı



DUSSELDORF - Yurt dışında yaşayan Türklerle Türk gayrimenkul firmalarını buluşturan "Evim Türkiye Fuarı", Almanya'nın Düsseldorf şehrinde başladı.

Yurt dışında yaşayan Türklerle Türk gayrimenkul firmalarını buluşturan "Evim Türkiye Fuarı" Düsseldorf'da başladı. Fuara Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın yanı sıra, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, aralarında sanat ve spor dünyasından ünlülerin de olduğu çok sayıda kişi katıldı. Fuarın açılışı öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Evim Türkiye Fuarı, Türkiye'nin yatırım için güvenli ve değerli bir pazar olduğunun da açık bir göstergesi" dedi. Varank, "Başta istihdam olmak üzere inşaat sektörünün tüm alanlarında ülkemiz için üreten, gecesini gündüzünü hem kazanmak hem de ülkesine kazandırmak için birbirine katan yatırımcılarımız var" diye konuştu.

Evim Türkiye Fuarı'nın Türkiye'deki gayrimenkul satışıyla ilgili sorulara da cevap vereceğini söyleyen Varank, "Fuarda Türkiye'den emlak alma sürecindeki prosedürler, kolaylıklar, kredi imkanları ve başta Emlak Konut olmak üzere diğer markaların projeleri anlatılıyor, sizlere tanıtılıyor" şeklinde konuştu.

En uygun şartlarda ev alma imkanı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, "Bu fuar Türkiye'de sahip olmayı hayal ettiğiniz ve istediğiniz özellikteki evi en uygun şartlarda alma imkanı sunuyor. Sadece Almanya'daki Türkler değil, Avrupa'nın dört bir yanından gurbetçiler, İstanbul ve Türkiye'deki cazip projeleri görmek için buraya geliyor. Almanya'da yaşayan Türkler, ülkelerine her yıl 800 milyon euronun üzerinde para gönderiyor. Almanya'daki gurbetçiler nüfus olarak da, ekonomik olarak da bir güç. Türkiye'den alacakları bir gayrimenkul onların ana vatanlarıyla bağını da güçlendirecektir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve beraberindekiler daha sonra fuarın açılışını yaparak stantları gezdiler. Fuara katılan ziyaretçiler projelerin broşürlerini ve maketlerini inceleme fırsatı bulurken, farklı gelir grubuna hitap eden projeler hakkında bilgi aldılar.

6 bin metrekarelik alanda 3 gün sürecek olan fuara 72 firma katılıyor. Gayrimenkul firmaları, bankalar ve değerleme uzmanlarının yer aldığı fuarı Avrupa'nın birçok şehrinden gurbetçilerin ziyaret etmesi bekleniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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