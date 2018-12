TEMA Vakfı, IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle geçen yıl hayata geçirilen "Evimiz Dünya" projesi ile çocuklara sürdürülebilirlik ve tüketim alışkanlığıyla ilgili farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.Projeye ilişkin TEMA Vakfı Genel Müdürlük Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç , doğa bilinciyle büyüyen nesiller için okullarda doğa eğitimleri verdiklerini belirtti.Ataç, şunları kaydetti:"Çocukların sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanması amacıyla IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Evimiz Dünya Projesi'ni geliştirdik. Ekolojik ayak izimiz her geçen gün artıyor. Mevcut tüketim alışkanlıklarımızla 1,5 dünya tüketiyoruz. Oysa sadece bir dünyamız var. Bu yüzden programımız ile çocukların öncelikle evde tasarruf ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmasını amaçlıyoruz. Evimiz Dünya Projesi, okullarda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik sınıf içi eğitimi ve bahçe uygulamalarını, IKEA mağazalarında çocuk etkinlikleri ve uygulamalarını, daha fazla çocuğa ulaşabilmek için de eğlenceli bir dijital oyunu kapsıyor. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kazanımlara uygun, çocukların merak ederek ve eğlenerek öğrenmesini sağlayacak eğitici materyaller ve deneyimli gönüllü eğitmenlerimiz ile projeyi uyguluyoruz. Ocak 2017'de başladığımız proje kapsamında bugüne kadar 20 ildeki 119 okuldan 6 bin 300 çocuğumuz okul etkinliklerine katıldı. IKEA mağazalarında gerçekleştirdiğimiz hafta sonu etkinlikleri ile bin çocuğumuza ulaştık. Tasarruf ve tüketim alışkanlıklarını eğlenceli ve öğretici şekilde öğrendikleri dijital oyun ise 44 bin çocuğa erişti."Poşetlerden elde edilen gelirle 2 bin 500 çocuk daha eğitim alacakIKEA Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Senem Sadıklar, sürdürülebilir kaynaklar ve iş modelleri ile insan yaşamına ve çevreye pozitif katkıda bulunmayı hedeflediklerini anlatarak, şöyle konuştu:"Tasarımdan üretime, pazarlamadan satışa kadar tüm aşamalarda bu yaklaşımı benimsiyoruz. Ortak evimiz dünyayı korumak ve evlerde sürdürülebilir bir yaşam için çalışıyoruz. Bu konudaki bilinç ve farkındalığın çocuk yaşlardan itibaren kazanılacağına dair inançla TEMA Vakfı ile 'Evimiz Dünya' projesini hayata geçirdik. Bugüne kadar mağazalarımızdaki etkinliklerle birlikte 7 bin 300 çocuğa ulaştık. Üstelik yaratmak istediğimiz farkındalık ailelerin de katılımıyla çok daha geniş bir çevreye yayıldı. Önümüzdeki yıl da IKEA mağazalarındaki poşet satışından elde ettiğimiz gelirle 20 ilde, okullarda, 2 bin 500 çocuğun daha eğitimlere katılımını hedefliyoruz. IKEA mağazalarındaki etkinlikleri önümüzdeki yıl da sürdüreceğiz.""Çocuklar doğal varlıkları koruma sorumluluğunu hissetmeli"Çevrenin gelecek nesillerin emaneti olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Sorumlusu Songül Koçer de "Çocuklar doğal varlıkları koruma sorumluluğunu gündelik hayatın her aşamasında hissetmelidir. Ekosistemdeki her bir varlığın doğanın dengesi açısından çok önemli bir yeri var. Doğaya karşı gösterdiğimiz her davranış bir başka canlının yaşamını etkiliyor. Çocukların okulda aldığı eğitimi destekler nitelikte olan, sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanmasını amaçlayan Evimiz Dünya projesi, bu kapsamda uygulanan önemli bir proje olma özelliği taşıyor." değerlendirmesini yaptı.