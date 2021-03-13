Evimizin her köşesinde iplikler, yumaklar, kumaşlar, taşlar ve payetler olurdu... Cennetti adeta! - Son Dakika

Evimizin her köşesinde iplikler, yumaklar, kumaşlar, taşlar ve payetler olurdu... Cennetti adeta!

13.03.2021 07:40
Evimizin her köşesinde iplikler, yumaklar, kumaşlar, taşlar ve payetler olurdu... Cennetti adeta!, System.String[]

Burcu Yüksel Leflef'in ailesinde moda sevgisi anneden kıza geçiyor.

Burcu Yüksel Leflef'in ailesinde moda sevgisi anneden kıza geçiyor. Anneannesi Nurhan Demirören'in bir modaevi vardı. Annesi Benal Pekelli Aslaner de moda firması Bateks'i yarattı. Burcu Yüksel Leflef ise çocukken bebekleri için kıyafetler dikiyordu; büyüdü, aile şirketinin koleksiyonlarına yardım etmeye başladı. Sonra da tekstil tasarım mühendisliği okudu. Şimdi akaryakıt, ulaştırma, otomotiv, denizcilik, inşaat, yeme-içme sektörlerindeki şirketlerin personelleri için kıyafet üreten Bateks'in ortaklarından. Bateks başta İGA (İstanbul Havalimanı) olmak üzere Sabiha Gökçen, TAV, Havaş gibi havayolu taşımacılığının önemli kuruluşlarıyla çalışıyor. Leflef'le tasarım yolculuğunu konuştuk.

Tasarımcı olma hikayeniz nasıl başladı?

Tekstilin içine doğdum diyebilirim. Anneannem Olgunlaşma Enstitüsü mezunuydu. Bir modaevi kurdu, çalıştırdı ama sonra siyaset hayatı ağır bastı, bırakmak zorunda kaldı. Annem moda aşkını ondan devraldı.

O neler yaptı?

1982'deki Osmanbey'de Bellamy firmasını kurarak Park Bravo, Polo, Vakkorama ve Yenikaramürsel gibi birçok firmaya tişört ve triko modelleri tasarlayıp üretti. Evimizin her köşesinde iplikler, yumaklar, kumaşlar, aksesuarlar, taşlar ve payetler olurdu. Bir kız çocuğu için cennetti adeta! Annem bana ilk oyuncak dikiş makinesini aldığında 5 yaşındaydım. Bebeklerime elbiseler dikerek başlamış oldum bu mesleğe. Büyüdükçe koleksiyonlara yardım ettim, daha sonra tekstil tasarım mühendisliği okuyarak profesyonel iş hayatına atıldım.

Şirketiniz Bateks'in kuruluşunda da kadınlar ön plandaymış...

Evet, Bateks'i annem Benal Pekelli Aslaner 1999'da kurdu. Firmamız bu sektördeki ilk kadın girişimciler tarafından hayata geçirildi. Kurumsal markalara günün modasına uygun, ergonomik, sağlıklı, iş dünyasındaki kimliklerini yansıtan özel tasarımlar yapıyoruz. Ayrıca uluslararası firmalarla da çalışıyoruz. Ürünlerimiz Burcu Bena'yla tasarlanıyor, Bateks'le üretiliyor...

Bateks güvenlikten kapı karşılamaya, danışmadan pasaport kontrolüne havalimanındaki tüm teknik bölümler için tasarım ve üretim yapıyor.

Telsizi hangi elinde tuttuğu bile önemlidir

Günlük hayatta giyilecek bir kıyafet tasarlamakla kurumsal dünya için tasarım yapmak arasında ne gibi farklar var?

Kurumsal dünya için tasarım yapmak yüzlerce kişiyi aynı anda mutlu etmek demek. Günlük hayat tasarımı yapmak kişiye özel ve kolay. Kurumsalda firmanın logosuna, rengine, statüsüne ve sezon trendlerine uygun tasarımlar yapar, sonra da bu tasarımları doğru kumaşla tamamlarız. Müşterilerimizin arzu ettiği tasarımları günümüzün teknolojisi ve materyalleriyle kendi tecrübemizi kullanarak mükemmelleştirmeye odaklanırız. Bunun için de en başta personelin çalışma şartları çok iyi gözlenmek gerekir. Örneğin telsizi hangi elinde tuttuğunu bilmek bile önemlidir. Çünkü kıyafet üzerinde onu takabileceği yeri ona göre uygularsınız.

Siz kişisel olarak hangisinden daha çok keyif alıyorsunuz?

Kurumsal tasarımlardan daha çok keyif alıyorum. Tasarımlarımı yüzlerce kişinin üstünde görmek beni mutlu ediyor.

Kurumsal bir firma için tasarım yaparken önceliğiniz hangisi; rahatlık mı şıklık mı?

Amacımız hem firmanın kurumsal kimliğini öne çıkaracak şık tasarımlar hem de çalışan personelin rahatlığı. Biz bu iki önemli unsuru bir arada sunabilen bir firmayız diyebilirim.

Senelerce havalimanlarını ikinci evimiz olarak gördük

2015'te Atatürk Havalimanı'nda bir defile düzenlediniz: Kelebeğin Dünyası. Bu defile çok konuşuldu... Fikir nasıl ortaya çıktı?

1999'dan bugüne havalimanının her bölümünde hizmet verebilmek bizim için bir onurdu. Senelerce havalimanlarını ikinci evimiz olarak gördük. Eğer bir defilemiz olacaksa kendi evimizde olmalıydı. Bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ederiz.

Size duyulan güvenin kaynağında ne var?

Tasarımlarımızı kurumlara özel çalışma şartlarına, markanın özel detaylarına odaklı, doğru ve kaliteli materyalleri kullanarak, ergonomik ve sağlıklı olacak şekilde yapıyoruz. Ürünlerimiz günümüzün moda çizgilerini taşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 7/24 satış sonrası hizmet veriyoruz. Ayrıca müşterilerimizle her konuda uzun vadeli stratejik ortaklık yapıyoruz. Sanırım sırrımız bunlarda...

Evimizin her köşesinde iplikler, yumaklar, kumaşlar, taşlar ve payetler olurdu... Cennetti adeta!

Denizcilik, Akaryakıt, İstanbul, İnşaat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Evimizin her köşesinde iplikler, yumaklar, kumaşlar, taşlar ve payetler olurdu... Cennetti adeta! - Son Dakika Magazin


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