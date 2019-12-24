"Evimizin Sağlık Elçileri" özel bir etkinlikte buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Evimizin Sağlık Elçileri' özel bir etkinlikte buluştu - Son Dakika Ekonomi

"Evimizin Sağlık Elçileri" özel bir etkinlikte buluştu

6 saat önce

Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Emin Turan, "Dünyada sağlığın iyileştirilmesi için temiz su kaynağından sonra en büyük etkiye sahip sağlık uygulaması aşılamadır.

Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Emin Turan, "Dünyada sağlığın iyileştirilmesi için temiz su kaynağından sonra en büyük etkiye sahip sağlık uygulaması aşılamadır. Aşı bir hastalığı dünya üzerinden tamamen silecek kadar güçlü tek sağlık yöntemidir." ifadelerini kullandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, ÇABA Derneği ve Sanofi Pasteur iş birliğiyle düzenlenen Evimizin Sağlık Elçileri Festivali (ESE Fest), "Her şeyin başı sağlık, sağlık için bilgi" temasıyla gerçekleşti.

ESE Fest, konu ve konuşmacıları, sahnesinde ağırladığı ünlü isimlerle, katılımcılarına sağlık ve eğlence dolu bir gün yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Emin Turan, şunları kaydetti:

"Sanofi Pasteur olarak hiç kimsenin aşıyla korunabilir hastalıklardan ölmediği ve zarar görmediği bir dünya hayal ediyoruz. Dünyada sağlığın iyileştirilmesi için temiz su kaynağından sonra en büyük etkiye sahip sağlık uygulaması aşılamadır. Aşı bir hastalığı dünya üzerinden tamamen silecek kadar güçlü tek sağlık yöntemidir. Aşının gerçek gücü kitlesel bağışıklıktan kaynaklanır. Yani aşı olduğumuzda sadece kendimiz için değil, aşı olamayacak durumda olan çevremizdekiler için de sağlık katkısında bulunmuş oluruz."

Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu ise ağrıların hareketsizlikle ilgisi olduğunu belirterek, "Akut ve kronik ağrılar vardır. Bizim hekim olarak görevimiz ağrının kronikleşmesini engellemektir. Pekçok kronik hastalığa nedene yönelik tedavi uygulamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, ESE Fest'te, şehir şehir dolaşarak sağlık bilgileri veren ÇABA Gönüllüleri'nden Balçiçek İlter, ÇABA Derneği Onursal Başkanı ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran, ÇABA Derneği Başkanı Eda Kosif ve ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Zehebi, Horizon Ajans Başkanı Özhan Öztürk ve Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Pazarlama Direktörü Mutlu Aydınoğlu ile gerçekleştirdikleri söyleşide yıl boyunca tüm Türkiye'de yapılan Evimizin Sağlık Elçileri etkinlikleri, bilinçlendirme çalışmaları ve ÇABA Derneği'nin faaliyetleri konuşuldu.

Öte yandan, ESE Fest'te, ekranların eğlenceli yüzü Eser Yenenler ile Prof. Dr. Yasemin Alanay ve Defne Samyeli ile Prof. Dr. Mete Düren söyleşi gerçekleştirdi.

Ebeveynlerin bilgilendirilerek çekirdek aileden başlayan sağlık bilinciyle gelişen topluma katkı sağlanmasını amaçlayan "Evimizin Sağlık Elçileri" projesi; "Öğren, bilinçlen, çevreni bilgilendir" sloganıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen eğitim programlarıyla gelecek etkinliklerine devam edecek.

Sanofi Pasteur, Emin Turan, Avrasya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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