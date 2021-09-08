EvimTürkiyem'den Andema yapı ile Bodrum'da yeni bir proje daha - Son Dakika

20 yılı aşkın süredir Türkiye'de karlı projelere imza atan Hollanda menşeli Andema Yatırım Ortaklığı ile Merkezi Hollanda'da bulunan EvimTürkiyem arasında yapılan anlaşma sonucunda ortaya çıkan proje, Bodrum Milas bölgesinde, Dörttepe mevkiinde yer alıyor.

Projede; 4 villa, 10 dubleks ve 52 daire bulunuyor. Projede sürekli tatil hissini yaşamanız için; özel açık havuzlar, farklı lezzetler sunan restoranlar, yapay plaj, spor etkinlikleri, buggy hizmeti ve yürüyüş parkurları da bulunuyor.

Projenin yer aldığı alan, Bodrum havalanına 10 km ve Bodrum merkeze 20 km mesafede Bodrum Milas arasında Dörttepe mevkiinde bulunuyor.

Yakın zamana kadar doğal sit alanı olan bölge, dünyaca ünlü kuş bölgesi niteliğini de taşıyor. Bodrum Milas arasında yer alan bölge kısa süre önce imara açıldığı için EvimTürkiyem projesinin çevresinde yer alan Ağaoğlu holdingin sahip olduğu alanda da 30.000 kişilik dev bir kasaba kuruluyor. Kurulacak kasabada alışveriş merkezleri, eğlence salonları ve tüm sosyal tesisler yer alıyor.

Yeni proje için açıklamalarda bulunan Gülhan Sönmez; 'Emlak sektörünün bugüne kadar yaşadığı sıkıntıları ve mağdur müşterilerin yaşadıklarını çok iyi bilerek, çalışma ekibiyle güçlü değerlendirmelerde bulunan Evim Türkiyem, mutlu ve memnun müşteriler hedeflemektedir. Memnun müşterilerin mutlu aileler meydana getirdiğini bilen Evim Türkiyem ile emlak sektörüne şeffaflık, güven ve kalite getirmeyi hedefler. Bunun için gerekli tecrübe, kalite ve vizyona sahip olan EvimTürkiyem, kaliteli iletişime ve başarılı sonuçlara önem vermektedir. Bu yeni projemize de müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, karlı yatırımlar yapmaları amacıyla başlıyoruz. Belli bir peşinat ile kalan taksitlerin faizsiz ödenmesi imkanını da sunacağımız bu projemiz ve diğer projelerimiz için websitemizden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.' dedi.

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