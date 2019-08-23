Son Dakika Haberleri: Evin 2'nci katında zemin çöktü: 4 yaralı
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Evin 2'nci katında zemin çöktü: 4 yaralı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, 2 katlı evin üst katının tabanı, kadınlar mevlit okurken, aniden çöktü.

Evin 2'nci katında zemin çöktü: 4 yaralı, System.String[]

GAZİANTEP'te, 2 katlı evin üst katının tabanı, kadınlar mevlit okurken, aniden çöktü. İhbarla eve gelen itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri, 4 kişiyi yıkıntıdan yaralı kurtardı.

Kentte, gecekonduların yoğunlukta olduğu Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katının zemini, kadınlar mevlit okuduğu çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Alt kata düşerek, moloz yığınlarının arasında kalan 4 kişi, ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:20 Kaynak: DHA
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