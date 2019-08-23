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Evin 2'nci katında zemin çöktü: 7 yaralı (2)- yeniden

58 dakika önce

GAZİANTEP'te, 2 katlı evin üst katının tabanı, aşırı yüke dayanamayan direklerin kırılması sonucu, aniden çöktü.

Evin 2'nci katında zemin çöktü: 7 yaralı (2)- yeniden, System.String[]

GAZİANTEP'te, 2 katlı evin üst katının tabanı, aşırı yüke dayanamayan direklerin kırılması sonucu, aniden çöktü. Kadınlar evde mevlit okurken meydana gelen çökmede göçük altında kalan 7 kişi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerince yaralı halde kurtardı.

Kentte, gecekonduların yoğunlukta olduğu Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında, 25 kadının mevlit okuduğu sırada dairenin zemini aşırı yüke dayanamayan direklerin kırılması sonucu çöktü. 25 kadın yaklaşık 3 metre yükseklikten evin alt katına düştü. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçüğün altında kalan 7 kadın, ekipler tarafından yaralı halde kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 7 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Göçüğün meydana geldiği binanın bulunduğu sokak, güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:20 Kaynak: DHA
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