Son Dakika Haberleri: Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi

52 dakika önce

Osmaniye'de bir evin ahırında yapılan aramada 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Osmaniye'de bir evin ahırında yapılan aramada 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Osmaniye merkeze bağlı Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin evin ahırında yaptığı aramada saman çuvalları arasına gizlenmiş halde 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Konuyla ilgili E.D. ve yabancı uyruklu F.S. hakkında tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
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