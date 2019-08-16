Son Dakika Haberleri: Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Osmaniye'de bir evin ahırında yapılan aramada 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Osmaniye'de bir evin ahırında yapılan aramada 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Osmaniye merkeze bağlı Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin evin ahırında yaptığı aramada saman çuvalları arasına gizlenmiş halde 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili E.D. ve yabancı uyruklu F.S. hakkında tahkikat başlatıldı.
(İbrahim İmat/İHA)
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:15 Kaynak: İHA
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