Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildiOSMANİYE - Osmaniye'de bir evin ahırında yapılan aramada 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:36 Kaynak: İHA
Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak sigara ele geçirildi
OSMANİYE - Osmaniye
'de bir evin ahırında yapılan aramada 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Osmaniye merkeze bağlı Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin evin ahırında yaptığı aramada saman çuvalları arasına gizlenmiş halde 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Konuyla ilgili E.D. ve yabancı uyruklu F.S. hakkında tahkikat başlatıldı.
Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor? Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi