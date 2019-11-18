Son Dakika Haberleri: Evin ahırından top mermisi çıktı
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Evin ahırından top mermisi çıktı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen bir top mermisi bulundu.

Evin ahırından top mermisi çıktı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen bir top mermisi bulundu.


Ayvacık'ın Ahmetçe köyünde yaşayan 66 yaşındaki M.S. isimli yaşlı kadın evinin bahçesinde bulunan ahırında top mermisi buldu. Mermiyi bulan M.S durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ve topun çevresinde geniş güvenlik tedbiri alındı. Uzman ekip tarafından incelenen top mermisinin Çanakkale Savaş'ına ait olduğu düşünülürken, uzunluğu yaklaşık 40 santimetre olan merminin imha edileceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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