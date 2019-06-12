Son Dakika Haberleri: Evin altındaki 20 metrelik tünel kazısına 3 gözaltı
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Evin altındaki 20 metrelik tünel kazısına 3 gözaltı

2 saat önce

NEVŞEHİR'de, evin altında define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen C.O. ile evin sahipleri S.O. ve İ.U. gözaltına alındı.

Evin altındaki 20 metrelik tünel kazısına 3 gözaltı, System.String[]
NEVŞEHİR'de, evin altında define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen C.O. ile evin sahipleri S.O. ve İ.U. gözaltına alındı. Evin altında 20 metrelik tünel bulunurken, şüpheliler, butik otel yapmak için kazı yaptıklarını ileri sürdü. 3 kişi, mahkemece serbest bırakıldı.
Nevşehir merkeze bağlı Nar beldesi Aşağı Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde kaçak kazı yapıldığı ihbari üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eve baskın yapıldı. Yapılan aramada evin altında 20 metrelik tünel bulundu. Olayla ilgili kaçak kazı yapan C.O. ile evin sahipleri S.O. ve İ.U. gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinde define aradıkları iddiasını kabul etmeyen şüpheliler, butik otel yapmak için kazı yaptıklarını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece serbest bırakıldı. 


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:48 Kaynak: DHA
Nevşehir, Güncel
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