Son Dakika Haberleri: Evin Bacasında Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Evin Bacasında Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

Kırıkkale'de evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçraması sonucu paniğe neden oldu.

Evin Bacasında Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Kırıkkale'de evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçraması sonucu paniğe neden oldu.

Yangın, Çullu Mahallesi'nde gece saatlerinde 3 katlı binanın kalorifer bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalorifer bacasından sıçrayan kıvılcım çatıda küçük çaplı yangına neden oldu. Ev sakinleri tarafından olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince çatıdaki yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında çatıda maddi zarar meydana geldi.

Ev sahibi Ali Akkuş, "Kazan dairesinin bacasından çıktı yangın. Yaralanma falan yok. Yangın, şu anda kontrol altına alındı. Herhangi bir kötü durum yok" dedi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Çullu, Kırıkkale, 3. Sayfa
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