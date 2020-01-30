Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı - Son Dakika

Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı

6 saat önce

BURSA'da, ahşap evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı.

Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı, System.String[]

BURSA'da, ahşap evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Göllüce Mahallesi Sarıcakaya mevkiinde çıktı. Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası bilinmeyen nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin tarlasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 8 zeytin ağacı da küle döndü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sarıcakaya, Göllüce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:46 Kaynak: DHA
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