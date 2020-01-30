Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı - Son Dakika

Evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı

BURSA'da ahşap evin bacasında çıkan yangın zeytin tarlasına sıçradı. Yangın, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde İznik ilçesi Göllüce Mahallesi Sarıcakaya mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, zeytin tarlasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 8 zeytin ağacı da küle döndü.