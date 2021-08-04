Evin bahçe duvarını yıkarak devrilen kamyonetteki sürücü ile yolcu kaçtı - Son Dakika

Evin bahçe duvarını yıkarak devrilen kamyonetteki sürücü ile yolcu kaçtı
04.08.2021 21:12
AKSARAY'da, bir evin bahçe duvarına çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan kişinin kazanın ardından olay yerinden kaçma anı kameralara yansıdı.
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AKSARAY'da, bir evin bahçe duvarına çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan kişinin kazanın ardından olay yerinden kaçma anı kameralara yansıdı. Polis kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza saat 16.30 sıralarında 1869 No'lu sokakta meydana geldi. Sadet Çelik'e (55) ait 68 EH 707 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyoneti kullanan ismi henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek Mehmet Altındal'a (65) ait 3 katlı müstakil evin bahçe duvarına çarparak devrildi. Sürücüsü ve yanındaki bulunan kişi amyonetten kendi imkanlarıyla çıkıp yol kenarında oturmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekplerinin boyunluk takmak istediği 2 yaralı daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ise kaçan 2 kişininin yakalanması için çalışma başlattı.Evin terasında otururken ses duyduğunu belirten ev sahibi Mehmet Altındal, "Otururken bir ses duydum. Evdekiler koşunca bende koşarak aşağı indim. Araçta 2 kişi vardı ve hepsi bir tarafa kaçıyordu" dedi.
- Aksaray
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