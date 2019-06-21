Son Dakika Haberleri: Evin bahçesinde bulunan 550 yıllık hamam depo olarak kullanılıyor
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Evin bahçesinde bulunan 550 yıllık hamam depo olarak kullanılıyor

2 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ve depo olarak kullanılan 550 yıllık hamamın restore edilmesi bekleniyor.

Evin bahçesinde bulunan 550 yıllık hamam depo olarak kullanılıyor, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ve depo olarak kullanılan 550 yıllık hamamın restore edilmesi bekleniyor.
İnegöl'de Hamzabey Mahallesi'nde yaşayan Çelikkol ailesine ait evin bahçesinde bulunan 550 yıllık tarihi hamam, depo olarak kullanılıyor. Atıl ve bakımsız olan hamamın restore edilmesini isteyen ev sahipleri, turizme kazandırılmasını istiyor. Ev sahibi Hatice Çelikkol, 35 yıldır evde yaşadıklarını ifade ederek, "Evi yaptıktan sonra tarihi hamamın varlığından haberdar olduk. Kullanılmayan hamamı biz depo olarak kullanıyoruz. Fakat hiçbir şekilde zarar verilmedi. Biz de buranın restore edilerek yeni bir görünüme ve turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi. Mahalle muhtarı Sadullah Arda da "Köyümüz İnegöl'ün en eski yerleşim yerlerindendir. Burası eskiden cami, medrese ve hamamı içerisinde barındıran külliyeymiş. Külliye alanı içerisinde bulunan hamam da, mahallemizdeki bir evin bahçesinde bulunuyor. Aile tarafından depo olarak kullanılan hamamın restore edilmesini istiyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Hamamın duvarları halen ayakta duruyor" diye konuştu.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:11 Kaynak: DHA
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