Son Dakika Haberleri: Evin bahçesinde ekili 50 kök Hint keneviri ele geçirildi

Evin bahçesinde ekili 50 kök Hint keneviri ele geçirildi

4 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evin bahçesinde ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Evin bahçesinde ekili 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evin bahçesinde ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Buldan Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri H.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesine ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonun ardından Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ö.'nün işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:52 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:10:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evin bahçesinde ekili 50 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]