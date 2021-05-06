Evin bahçesinde gömülü Kalaşnikof ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda yakalanan bir kişinin evinin bahçesine gömülü halde Kalaşnikof ve tüfeğe ait mühimmatlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkoğlu ilçesi Çakallıhasanağa Mahallesi'ndeki bir eve bir aylık takip ve araştırmalar sonucunda operasyon düzenledi. Operasyonda E.Y. (30) isimli şahsın evin eklentisi olan samanlık kısmında bulunan saman balyalarının altında toprak zemine gizlenmiş, gömülü ve bez torbaya sarılı vaziyette Rusya menşeili 1 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği ile tüfeğe ait 2 adet şarjör ve 60 adet 7.62 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ