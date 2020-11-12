Evin bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika

Evin bahçesinde yangın çıktı
12.11.2020 19:04
Bursa'da bir evin bahçesindeki kullanılmayan kulübede yangın çıktı.
Bursa'da bir evin bahçesindeki kullanılmayan kulübede yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Davutkadı Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kulübede yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olay yerine kısa sürede Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde yanan kulübe ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi görülüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA
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