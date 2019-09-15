Son Dakika Haberleri: Evin bahçesindeki iguana, ekipler tarafından yakalandı
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Evin bahçesindeki iguana, ekipler tarafından yakalandı

15 dakika önce

İZMİT'te yaşayan bir kişi, bir aydır bahçesindeki ağaçta yaşayan iguananın fotoğraflarını çekip, belediyenin WhatsApp hattına göndererek ihbarda bulundu.

Evin bahçesindeki iguana, ekipler tarafından yakalandı, System.String[]
İZMİT'te yaşayan bir kişi, bir aydır bahçesindeki ağaçta yaşayan iguananın fotoğraflarını çekip, belediyenin WhatsApp hattına göndererek ihbarda bulundu. Ekiplerin adrese gidip yakaladığı iguana, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürülerek, kendisi için özel hazırlanan bölüme bırakıldı.
Kozluk Mahallesi'nde oturan bir kişi, bahçesindeki ağaçta yaşayan iguananın fotoğraflarını çekip, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 WhatsApp ihbar hattına gönderdi, "Yaklaşık bir haftadır bahçedeki ağaçta dolaşıyor. Balkondaki çiçeklerin yapraklarını yerken yakalamak istedik, ama tekrar ağaca tırmandı. Evde çocuklar ve misafirler tedirgin oldular" yazdı. İhbar üzerine Ormanya Doğal Yaşam Parkı yetkilileri harekete geçti. Adrese giden ekipler, ağaçtaki yarım metre uzunluğundaki iguanayı yakaladı. Bir kişi tarafından yetiştirildikten sonra bırakıldığı tahmin edilen iguana, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Veteriner hekimler, iguanaya vitamin ve mineral takviyesinde bulundu. İguana için özel bir beslenme programı oluşturuldu. Tedavinin ardından sürüngen evine götürülen iguana, burada kendisi için özel hazırlanan yere bırakıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
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