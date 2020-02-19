Evin bahçesindeki kamyonet kundaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evin bahçesindeki kamyonet kundaklandı - Son Dakika

Evin bahçesindeki kamyonet kundaklandı

7 saat önce

ADANA'da, Nurettin S.'ye ait kamyonet, evinin bahçesinde park halindeyken kundaklanma sonucu kullanılmaz hale geldi.

Evin bahçesindeki kamyonet kundaklandı, System.String[]

ADANA'da, Nurettin S.'ye ait kamyonet, evinin bahçesinde park halindeyken kundaklanma sonucu kullanılmaz hale geldi. Kundaklanma olayını Nurettin S.'nin ağabeyi Bünyamin S.'nin alacak meselesi yüzünden yaptığı öne sürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Askerde olan Nurettin S.'ye ait kamyoneti evinin bahçesine park eden eniştesi, eve girdikten birkaç saat sonra dışarıdan alevlerin yükseldiğini fark etti. Bahçeye çıkan enişte, kayınbiraderine ait kamyonetin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, aracın motor ve sürücü kısmını saran alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının ardından kullanılmaz hale gelen kamyonette inceleme yapan itfaiye erleri, aracın yanıcı madde dökülerek yakıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Nurettin S. ile ağabeyi Bünyamin S.'nin alacak meselesi yüzünden sorun yaşadığını belirledi. Bünyamin S.'nin akşam saatlerinde evin çevresinde görüldüğünü saptayan polis, ağabeyin aracı kundakladığı üzerinde duruyor.

Şüpheli Bünyamin S.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.


Adana Yüregir, Polis, Koza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
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