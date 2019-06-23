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Evin bahçesindeki yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

1 saat önce

Evin bahçesindeki yılan yakalanarak doğaya bırakıldıADIYAMAN - Adıyaman'da itfaiye ekipleri tarafından bir evin bahçesinde güçlükle yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

Evin bahçesindeki yılan yakalanarak doğaya bırakıldı
ADIYAMAN - Adıyaman'da itfaiye ekipleri tarafından bir evin bahçesinde güçlükle yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.
Sümerevler Mahallesi'nde bir ikametin bahçesinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yanlarında getirdikleri özel aparatlarla yılanı güçlükle yakaladı. Havaların aşırı sıcak olması ve çevreden geçenlerden dolayı oldukça rahatsız olarak kızgınlaşan yılanı yakalayan itfaiye ekipleri, yılanı torbaya koydu. Yılan daha sonra il merkezine uzak bir alanda doğaya bırakıldı. Yılanın yakalanma ve doğaya bırakılma anı ise saniye saniye kaydedildi.
Evin bahçesindeki yılan yakalanarak doğaya bırakıldı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:52 Kaynak: İHA
Adıyaman, İtfaiye, Genel
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