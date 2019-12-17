Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı - Son Dakika
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Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı

6 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrilen sepetli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü K.B. (16), yaralandı.

Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrilen sepetli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü K.B. (16), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz K.B. yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü K.B.'yi İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, motosikleti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hürriyet Mahallesi, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:22 Kaynak: DHA
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