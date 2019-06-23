Evin bahçesine giren 3 metrelik yılan korkuttu
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, müstakil evin bahçesine giren 3 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde, müstakil evin bahçesine giren 3 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı. İpekyolu
mahallesinde akşam saatlerinde evin bahçesinde yılan gören hane halkı, itfaiyeye haber verdi. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, mandal tipi tutacakla yılanı kısa sürede yakalayıp evden çıkardı.
- Mardin
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