Son Dakika Haberleri: Evin bahçesine giren 3 metrelik yılan korkuttu
Son Dakika Güncel Haber

Evin bahçesine giren 3 metrelik yılan korkuttu

45 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, müstakil evin bahçesine giren 3 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Evin bahçesine giren 3 metrelik yılan korkuttu, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, müstakil evin bahçesine giren 3 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
İpekyolu mahallesinde akşam saatlerinde evin bahçesinde yılan gören hane halkı, itfaiyeye haber verdi. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, mandal tipi tutacakla yılanı kısa sürede yakalayıp evden çıkardı.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:48 Kaynak: DHA
Nusaybin, İtfaiye, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılanların çiftleşme dansı Kahramanmaraş'ta görüntülendi Oy kullanmaya bavullarıyla geldiler İstanbul'a oy kullanmaya giderken otobüste kalp krizi geçirip öldü 77 yaşındaki ameliyatlı kadın, oy kullanmaya ambulansla geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:33:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evin bahçesine giren 3 metrelik yılan korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]