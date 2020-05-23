Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi - Son Dakika

Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı, bir evin bahçesine girdi.

Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi, System.String[]

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı, bir evin bahçesine girdi. Evin etrafında bir süre yiyecek arayan ayı, kameraya yansıdı.

Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde yaşayan Muhammet Demir'in evinin bahçesine giren boz ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı. Bu sırada evde misafir olan Ferhat Kodat, ayıyı cep telefonuyla görüntüledi. Çok korktuklarını ifade eden Kodat, "Hemen kapıları kilitledik. Ayı bir müddet evin girişinde yiyecek aradı. Kapıyı kırar mı diye hepimiz çok korktuk. Dağlarda yiyecek bulamadıkları için ayılar merkeze kadar indi" dedi.


Muhammet Demir, Yusufeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 07:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evin bahçesine giren boz ayı görüntülendi - Son Dakika

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