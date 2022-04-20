Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı

20.04.2022 11:27

Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı Mardin'de bir evin bahçesine giren yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı

MARDİN - Mardin'de bir evin bahçesine giren yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Zeynelabidin Mahallesi Kazım Karabekir sokakta bulunan bir evin bahçesine 1,5 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Korkuya kapılan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bahçede köşe bucak kaçan yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalanarak doğaya salındı.

Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı
Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı
Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı
Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı

YORUMLAR
500
Yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı Yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı ATV'nin iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kamerasında ATV'nin iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kamerasında

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
11:31 ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
11:25 TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
11:00 Survivor'daki Nagihan ve Hikmet kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu: Nagihan ödülden men edildi
10:58 Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru "geçici görev"le cezaevinde çalışıyormuş
10:58 Bursa'da cezaevi memurunun şehit olduğu patlama anı saniye saniye kameralarda!
10:55 Pençe-Kilit operasyonunda önemli ilerleme! Zap Vadisi tamamen kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: Evin bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement