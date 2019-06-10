Son Dakika Haberleri: Evin bahçesine giren yılan yakalanarak doğaya bırakıldı
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Evin bahçesine giren yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

6 saat önce

Malatya'da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Evin bahçesine giren yılan yakalanarak doğaya bırakıldı, System.String[]
Malatya'da bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı merkez Beydağı Mahallesi Aybar Sokakta bir evin bahçesine giren yılan kısa süreli paniğe neden oldu. Ev halkının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel aparat yardımı ile bahçedeki yılanı yakaladı.

Yılan kutu içerisine konularak güvenli bir şekilde şehirden uzak bir alanda doğaya bırakıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Battalgazi, İtfaiye, Malatya, 3. Sayfa
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