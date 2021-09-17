Evin bahçesine uçan otomobilin sürücü yaşama tutunamadı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, bir evin bahçesine uçan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü Nevzat Kacar (66), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.45 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Yurtbaşı Mahalle kavşağında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 44 NP 476 plakalı otomobil, sürücüsü Nevzat Kacar'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu ve yolun sol tarafındaki bir evin bahçesine uçtu. Bahçedeki bir ağaca çarparak duran otomobildeki sürücü Kacar, sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı aracın içinden kurtarılan Kacar'a ilk müdahale olay yerinde yapılıp, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kacar, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kacar, burada, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.