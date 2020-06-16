Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza, dün gece, Yeni Mahalle Ekrem Ödemiş Caddesi'nde meydana geldi. Subaşı Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Tuğba D.'nin kullandığı 11 AAJ 170 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, evin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobilde Tuğba D., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı Tuğba D., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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