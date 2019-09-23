- Evin bahçesini kaçak içki imalathanesi yapmışlar

Evden çıkanlar şok etti: bin 597 litre kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak içki imalathanesine dönüştürülen bir eve yapılan baskında bin 597 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ç., G.G. ve C.D. isimli kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay dün Babaeski Kurtuluş Mahallesi'ndeki bahçeli bir evde gerçekleşti. Evde kaçak içki üretildiği istihbaratını alan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kararı aldı. Jandarma ekipleri adli arama kararının ardından eve operasyon düzenledi.

Sahte bandrol de hazırlamışlar

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda, bahçesi kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan evden bin 597 litre kaçak içki ve piyasaya sürülmek üzere sahte TAPDK bandrollü 253 adet şarap kapüşonu ele geçirdi. Operasyon kapsamında kaçak içki imalatıyla bağlantılı olduğu tespit edilen H.Ç, G.G. ve C.D. isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen suç unsurlarına ise el konuldu.