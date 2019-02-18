Evin Banyosunda 45 Kilo Eroin Ele Geçirildi
11 dakika önce
Van'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.
Van
'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, merkez İpekyolu
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne
Sokak'ta bir ikamete operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Lisa ile yapılan detaylı aramada evin banyosundaki duşakabin içerisinde 2 adet çanta içerisine ve asma tavanına zulalanmış 86 paket halinde toplam 45 kilo eroin ele geçirildi. İ.Ü. isimli şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:23 Kaynak: İHA
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