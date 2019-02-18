Son Dakika Haberleri: Evin Banyosunda 45 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Evin Banyosunda 45 Kilo Eroin Ele Geçirildi

11 dakika önce

Van'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.

Evin Banyosunda 45 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Van'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak'ta bir ikamete operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Lisa ile yapılan detaylı aramada evin banyosundaki duşakabin içerisinde 2 adet çanta içerisine ve asma tavanına zulalanmış 86 paket halinde toplam 45 kilo eroin ele geçirildi. İ.Ü. isimli şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Polis, Van, 3. Sayfa
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